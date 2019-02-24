Политика
Актер Панин поддержал Серебрякова в его высказываниях о РоссииКрасная весна 07:38
Высказывания актера Серебрякова о России совпадают с моими мыслями, заявил российский актер Алексей Панин 24 февраля в интервью телеканалу ТВЦ. По мнению Панина, Серебряков все верно сказал.
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Я понятия даже не имел, о чём Алексей Серебряков сказал, что так возбудило общественность. Могу сказать лишь одно: по какому-то стечению обстоятельств получается, что все мысли, которые Алексей Серебряков произносит, случайно они полностью совпадают с тем, о чём думаю я.
— Алексей Панин, российский актёрNews.ru вчера в 13:32
с чего всё началось
Вокруг Алексея Серебрякова разгорелся новый скандал. Известный своими критическими высказываниями актер, на этот раз обвинил Россию в излишней агрессии. За коллегу вступился Алексей Панин.ТВ Центрвчера в 09:09
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