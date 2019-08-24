Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимациюИзвестия 15:57
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.
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Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник.РЕН ТВ15:56
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