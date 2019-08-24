Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимациюИзвестия вчера в 15:57

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.
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Олег Меньшиков попал в реанимацию

Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.
РЕН ТВвчера в 15:56

Подробнее о событии

Худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков госпитализирован

Газета.Ru04:16

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

URA.Ruвчера в 16:12

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известиявчера в 15:57

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова

РИА Новостивчера в 16:13

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Lenta.ruвчера в 16:07

СМИ сообщили о госпитализации актера Олега Меньшикова

РБКвчера в 17:14

Олег Меньшиков попал в реанимацию

РЕН ТВвчера в 15:56
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Олег Меньшиков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Российской Федерации. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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