Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник.

с чего всё началось

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

Происшествия В Астраханской области нашли пропавшего португальца Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Политика МИД Украины признал бесполезность санкций против России Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.

Культура В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Единоборства Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Армия и оружие Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.

Политика В Биаррице официально открылся саммит G7 Саммит стран "Большой семерки" официально открылся в Биаррице на юге Франции, прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Сирии Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Здоровье Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Финансы Почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Футбол Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.

Общество Назван простой способ сбросить вес без диеты Диетолог Грейми Томильсон рассказал о простом способе похудеть без радикальных ограничений в рационе.

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8 Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Музыка На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля «Спасская башня» 24 августа в полдень тысячи людей стали зрителями необычного шоу: на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.