Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.

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Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

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