Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимациюИзвестия вчера в 15:57

Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.
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Олег Меньшиков попал в реанимацию

Актер и режиссер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Художественный руководитель театра Ермоловой находится в одной из ведомственных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь после употребления алкоголя.
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Олег Меньшиков
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр. Народный артист Российской Федерации. Трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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