Культура

Актер Назаров опроверг сообщения о своей госпитализацииИзвестия 10:25

Народный артист России Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом актер сообщил агентству городских новостей «Москва».
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Дмитрий Назаров
Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц. Шутка. Это неправда, у меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги.
— Дмитрий Назаров, актёрВокруг ТВ 09:10
с чего всё началось

Актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве

Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве. По данным РЕН ТВ, в медучреждение он доставлен из-за болей в спине. Артиста определили в отделение нейрохирургии для более тщательного обследования.
РЕН ТВ07:44

Подробнее о событии

Актер Дматрий Назаров прокомментировал информацию о собственной госпитализации

Пятый канал10:44

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров опроверг госпитализацию

Телеканал 360°08:38

Дмитрий Назаров внес ясность в информацию о состоянии своего здоровья

Газета.Ru08:50

Дмитрий Назаров прокомментировал сообщения о своей госпитализации

RT на русском09:09

Актер Д.Назаров опроверг информацию о своей госпитализации в московскую больницу

Агентство Москва08:06

Актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве, пишут СМИ

РИА Новости08:11

Актер Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве

РЕН ТВ07:44
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Общество

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ

Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено в 07:33
Политика

США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Отмечается, что санкции против банка были введены из-за его связи с венесуэльской нефтегазовой монополией PDVSA - против нее США ввели санкции в конце января нынешнего года.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Василий Лановой госпитализирован

Легенда отечественного кино чувствует себя хорошо. Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован в одну из ведомственных клиник.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Экспертиза не нашли криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Токсикологическая экспертиза не выявила ничего подозрительного в смерти сооснователя НТВ и политтехнолога Игоря Малашенко.
Обновлено в 10:18
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Ранившего российского военнослужащего жителя задержали в Армении

В Армении задержали местного жителя, который подозревается в нанесении ножевого ранения военнослужащему 102-й российской военной базы в городе Гюмри.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМД

В американском Госдепе заявили, что после приостановки участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты занялись изучением возможности создания запрещенных договором ракет.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок

Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду и вышли в финал Универсиады

Мужская сборная России по хоккею примет участие в финале Универсиады в Красноярске. В полуфинале наши победили Канаду со счетом 5:1.
Обновлено в 07:50
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию из-за пикета в защиту Байкала

Стилист, певец и парикмахер Сергей Зверев вызван в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов.
Обновлено в 10:00
Политика

Порошенко пообещал украинцам снижение уровня бедности

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Житомирскую область назвал бедность тем «врагом», который мешает стране интегрироваться в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО), сообщает 11 марта издание «Украинские новости».
Обновлено в 09:55
Происшествия

Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания.
Обновлено в 09:55
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Футбол

Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Общество

В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу

В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Обновлено в 07:38
Спорт

ИААФ вновь продлила отстранение ВФЛА

Обновлено в 07:57
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Экономика

Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода

«С 13 апреля 2019 года банки — участники платёжной системы Visа в России могут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму, не превышающую 3 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:23
Культура

Михаил Шац возвращается на телевидение

Обновлено в 02:00
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Обновлено в 00:51
Политика

СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение

Обновлено в 07:52
Футбол

СМИ: «Реал» в понедельник объявит о возвращении Зидана

Испанский футбольный клуб "Реал" в понедельник объявит о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, информирует Marca со ссылкой на телепередачу Jugones канала La Sexta.
Обновлено в 10:34
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Дмитрий Назаров
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России.
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