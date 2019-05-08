Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границуРИА Новости вчера в 20:39
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины. Об этом артист написал на своей странице в Instagram, разместив соответствующее видео.
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Взрослые шалости: Андрей Мерзликин пересек границу с Украиной через рапсовое поле
Телепрограммавчера в 03:03
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Известный российский актер прилетел в Молдову и, несмотря на запрет, незаконно побывал на Украине
КП - Молдова05 мая в 18:00
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