Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границуРИА Новости вчера в 20:39

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины. Об этом артист написал на своей странице в Instagram, разместив соответствующее видео.
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Андрей Мерзликин
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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