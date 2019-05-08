Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границуИзвестия 02:12

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram, однако чуть позже удалил пост.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине не поверили звезде «Бумера», который по полям незаконно пересек границу. «Это могло быть любое поле»

URA.Ru05:27

Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы

RT на русском05:17

Перебежавшему украинскую границу актеру Мерзликину грозит два года тюрьмы

Московский Комсомолец04:23

Погранслужба Украины не готова утверждать, что Мерзликин пересек границу

РИА Новости04:51

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

Российская газета04:38

Мерзликину пригрозили тюрьмой за пересечение молдавско‐украинской границы

Телеканал 360°05:02

Мерзликину грозит тюремный срок за пересечение госграницы Украины

Газета.Ru04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:27, Ашберн

Известному российскому актеру, который в Молдове на пару секунд незаконно пересек границу с Украиной, грозит до двух лет тюрьмы

КП - Молдова04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Обновлено в 05:35
Происшествия

Под Челябинском в лобовом ДТП погибли четыре человека

Жертвы ДТП Произошедшая авария унесла жизни четырех человек.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Экономика

Bitmain сократил вычислительные мощности на 88%. Что происходит

Китайский майнинговый гигант Bitmain снизил вычислительные мощности почти на 88%.
Обновлено в 06:01
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Политика

Почему дефицит США в торговле с Китаем такой большой

Фактически в торговле с Китаем Штаты стали чистыми импортерами в большинстве рыночных сегментов, исключая сельскохозяйственные товары.
Обновлено в 05:56
Политика

Иран частично отказался от ядерной сделки

Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия

На Красной площади нашли тело полицейского

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что тело обнаружили недалеко от Красной площади.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Бывшего майора ФСБ приговорили к десяти годам за взятку

Обновлено в 04:42
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

На обнаженной груди Деми Мур обнаружились странные шрамы

Накануне 56-и летняя Деми Мур поделилась фотографиями с бала Института костюма, куда пришла в платье с умопомрачительным декольте.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Технологии

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
Обновлено в 06:18
Общество

Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть

7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Политика

Лавров возложил венок к памятной доске ветеранов МИД

Обновлено в 03:43
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
Обновлено в 03:43
Игры

В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно

Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
Обновлено в 06:17
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Мерзликин
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное