Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границуИзвестия 02:12
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram, однако чуть позже удалил пост.
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Андрею Мерзликину может грозить до двух лет тюрьмы за пересечение украинской границы
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