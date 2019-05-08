Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границуИзвестия 02:12
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю. Соответствующее видео артист разместил на своей странице в Instagram, однако чуть позже удалил пост.
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Взрослые шалости: Андрей Мерзликин пересек границу с Украиной через рапсовое поле
Телепрограммавчера в 03:03
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Известный российский актер прилетел в Молдову и, несмотря на запрет, незаконно побывал на Украине
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