Актер Машков объявил об уходе из киноИзвестия 08:12

Прославленный актер принял сенсационное решение уйти из кинематографа. Причина неожиданного шага — в программе Пятого канала «Светская хроника». Народный артист России Владимир Машков — звезда не только отечественного, но и зарубежного кино.

с чего всё началось

Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось.

Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино. Об этом артист рассказал 15 февраля в интервью «Пятому каналу».

Актер Машков объявил об уходе из кино

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