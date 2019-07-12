Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия вчера в 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Акции Johnson & Johnson обвалились на фоне расследования о содержании асбеста в товарах компании
Большое жюри присяжных (коллегия присяжных заседателей – прим. ред.) в Вашингтоне рассматривает документы, содержащие показания представителей Johnson & Johnson, на предмет их осведомленности о возможном содержании канцерогенных веществ в продукции компании.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет
Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено 11 июля в 20:27
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Путин принял отставку губернатора Севастополя Овсянникова
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено 11 июля в 11:50
Политика
В США одобрены санкции против госдолга России
Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия
Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Зеленский поспорил на увольнение с мэром украинского города
Обновлено в 01:06
Общество
Названы сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек
Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Культура
Американский переводчик Пушкина получил российский паспорт
Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт и переводчик, получил российское гражданство и российский паспорт.
Обновлено вчера в 09:25