Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия вчера в 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Бывшего украинского военного задержали в Луганске
Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Малахов пополнил базу «Миротворца»
Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе
Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Торпедо» перенесло матч с «Балтикой» на резервную арену
Московское «Торпедо» примет «Балтику» в домашнем матче 2-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено вчера в 14:35
Авто
Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России
«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке
Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 07:29
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал имущество Минца и его сыновей на $572 млн
Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру.
Обновлено вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила травму на проекте «Форт Боярд»
В личном микроблоге Бузова поделилась с верными почитателями кадрами со съемок одного из эфиров.
Обновлено в 00:35
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ
Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38