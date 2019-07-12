Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия вчера в 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Происшествия
СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии
Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Экстрасенс Аида Мартиросян вышла замуж за иностранца
Во время участия в телепроектах Аида Мартиросян почти не афишировала события личной жизни.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Про сестер Хачатурян поставили спектакль
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Спорт
Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ
Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Авто
На видео представлена «ТурбоНива» за 2 млн рублей
Благодаря турбине и форсункам увеличенной производительности мощность движка выросла до 135 лошадиных сил, а крутящий момент – до 230 Н*м. В итоге до первой «сотни» такая «Нива» стала разгоняться всего за 11 секунд, т. е. на 6 секунд быстрее, чем в стоке.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено вчера в 04:04
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Футбол
Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата
Московский Спартак сыграет против новичка РПЛ клуба Сочи.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Культура
В Музее космонавтики в Москве пройдет «Лунная неделя»
"Ленная неделя", посвященная 50-летию высадки первого человека на Луну, пройдет с 18 по 21 июля в Музее космонавтики в Москве.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»
Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий
Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Шанхай Шеньхуа» предлагает «Спартаку» за Фернандо 20 млн евро
Обновлено в 02:46
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
СМИ: «Тамбов» усилится полузащитником белорусского «Арсенала»
Российский полузащитник Джамшед Максумов покинул дзержинский «Арсенал».
Обновлено в 04:13