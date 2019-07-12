Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия вчера в 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
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Экономика
СМИ: Budweiser отказался от IPO в Гонконге на $9,8 млрд
Производитель пива Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отказался от планов проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже на сумму $9,8 млрд.
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Происшествия
В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.
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Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид Рюгу
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Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Футбол
Спартак - Сочи 13 июля 2019: прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футболисты столичного "Спартака" домашним поединком против "Сочи" откроют новый сезон в чемпионате России.
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Происшествия
Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник
Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
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Обновлено в 00:48
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео
Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Турция объяснила США причину покупки С-400
Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»
Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
Обновлено 10 июля в 05:59
Общество
Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках
Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Наука
Разработчики представили робопса для работы в лунной гравитации
Специалисты Швейцарской высшей технологической школы Цюриха разработали четвероногого робопса, который может передвигаться в условиях лунной гравитации, пишет Hightech.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
Обновлено в 05:37
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»
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Политика
На акции «За справедливость и права граждан» в Москве задержаны несколько человек
Акция КПРФ сегодня анонсирована в ряде российских городов. В столице, по некоторым подсчетам, на нее пришли уже несколько тысяч человек.
Обновлено в 05:30
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
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Технологии
Гендерная медицина: особенности проведения исследований
Гендерная медицина уже включена во многие курсы медицинской школы.
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Политика
Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку
Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.
Обновлено в 06:16
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В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15