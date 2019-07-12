Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия вчера в 14:45

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Алексей Пушков
Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:29
с чего всё началось

Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.
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Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
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В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
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Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»

Затонувшую советскую атомную подводную лодку (АПЛ) "Комсомолец" сняли на видео.
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Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
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Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
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Специалисты Швейцарской высшей технологической школы Цюриха разработали четвероногого робопса, который может передвигаться в условиях лунной гравитации, пишет Hightech.
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Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал

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Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено вчера в 09:15
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