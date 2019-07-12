После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.

с чего всё началось

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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