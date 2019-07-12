Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолец11:08
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Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено в 17:17
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено в 18:18
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в лагере во Владивостоке
Отмечается, что инцидент произошел в пригороде Владивостока в детском оздоровительном лагере "Юнга".
Обновлено в 19:24
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено в 00:04
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Авто
Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019
Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.
Обновлено в 19:59
Политика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400
Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено в 21:08
Авто
Mercedes-Benz показал новый электрический минивэн
Обновлено в 07:42
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Общество
Россияне не экономят на мороженом при падении доходов
Россияне не отказываются от покупки мороженого даже в случае падения своих доходов.
Обновлено в 21:17
Авто
Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других
Топ-версия (справа) называется Flux.
Обновлено в 16:40
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика
Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина
Обновлено в 20:17
Происшествия
Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания
Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Политика
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на «КамАЗе»
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере
Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.
Обновлено в 08:14
Политика
В Конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга РФ
Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 02:24
Политика
Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.
Обновлено в 13:52
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой в Саратове приблизилось к 900
В Саратовской области с начала весенне-летнего периода 848 человек заболели мышиной лихорадкой. В больницах остаются 162 инфицированных.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Бывшего украинского военного задержали в Луганске
Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено в 11:10
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20