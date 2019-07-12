Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия 14:45

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.
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Вахтанг Кикабидзе
Певец
Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР, Заслуженный артист Украины, Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат Государственной премии Грузии.
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Борис Клюев
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, профессор. Народный артист Российской Федерации. Один из ведущих актёров Государственного академического Малого театра. Художественный руководитель двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина, заведующий кафедрой мастерства актёра. Член Правления Гильдии актёров кино России.
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