Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолец11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Обновлено в 16:42
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро
Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 07:40
Политика
Конгресс ограничил право Трампа начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США одобрила в пятницу поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября), которая запрещает выделение средств на проведение военных операций против Ирана без одобрения американских законодателей.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Общество
Raseef22 (Ливан): между наследием Советского Союза и Запада - Грузия приветствует вас! (Raseef22)
По дороге в аэропорт Тбилиси, столицы Грузии, кажется, что вы наблюдаете сцены из фильма о Восточной Европе: вам все знакомо, ведь вы уже видели эти городские виды в восточноевропейских фильмах и сериалах, как например, аэропорт в столице Сербии, где я был до этого.
Обновлено в 17:25
Авто
FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e
Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Путешествия
В Крыму подвели итоги первого месяца курортного сезона
Обновлено в 13:24
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Спорт
Медведева показала фрагмент новой произвольной программы
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 17:10
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Общество
Россия - страна охранников и таксистов. Проблемы начнутся, когда они станут не нужны
Президент «Высшей школы экономики» произнес в Сколково страшные слова о том, что через 10 лет практически полностью исчезнет профессия продавца и охранника.
Обновлено в 12:25
Игры
Ожидаемо: в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей
Представитель CD Projekt RED сообщил пользователю Reddit, что в Cyberpunk 2077 нельзя нападать на детей и сюжетных персонажей — разве что после определённых решений, оправдывая такие действия с точки зрения истории.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Политика
Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»
Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16