Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в РоссииИзвестия 14:45
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах. Об этом журналистам рассказал актер Малого театра Борис Клюев. По его словам, на мероприятиях его коллега «хорошо зарабатывает».
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с чего всё началось
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград. То есть Вахтанг Константинович относится к политике России враждебно.Московский Комсомолец11:08
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Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе
Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты
Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.
Обновлено в 13:29
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Обновлено в 08:38
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Общество
Названы вузы России с самыми высокими зарплатами выпускников
Эксперты назвали вузы, выпускники которых могут рассчитывать на высокие зарплаты.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Тете избитой девочки из Ингушетии предъявили обвинение
Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении малолетней племянницы.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Здоровье
В Подмосковье обнаружен пациент с половиной мозга
По информации московских СМИ, недавно в подмосковную клинику поступил мужчина, у которого медики диагностировали полное отсутствие левого полушария головного мозга.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане
Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе».
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова
Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.
Обновлено в 06:53
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Общество
«Открытые медиа»: магазин, который связывают с дочерью Кадырова, продает интимные товары с недействительными чеками
Магазин интимных товаров Lady A, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова Айшат, выдает недействительные кассовые чеки и не раскрывает данных о месте производства продукции.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55