Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077Известия 19:12
Американский киноактер Киану Ривз принял участие в презентации компьютерной игры Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода — 16 апреля 2020 года. Презентация прошла в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
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