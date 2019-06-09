Игры

Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077Известия 19:12

Американский киноактер Киану Ривз принял участие в презентации компьютерной игры Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода — 16 апреля 2020 года. Презентация прошла в ходе пресс-конференции Microsoft на выставке E3 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).
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Microsoft объявила дату выхода видеоигры Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза

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Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Газета.Ru17:30

Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077

Lenta.ru16:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
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Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинопродюсер, кинорежиссёр и музыкант. Наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Матрица», «Джон Уик», «Скорость», «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Короли улиц», «Невероятные приключения Билла и Теда», «Константин: Повелитель тьмы», «Джонни-мнемоник».
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