Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с ПутинымИзвестия 12:35
Актер снимется в двух частях кинотрилогии «Приговоренные к подвигу», где сыграет роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана. Кроме встречи с Владимиром Путиным Лундгрен хочет пройти 9 мая на параде по случая Дня Победы в колонне «Бессмертного полка», добавил Беланов.
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В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
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Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
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