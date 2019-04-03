Дольф Лундгрен хочет встретиться с ПутинымРИА Новости 09:38

Американский актер Дольф Лундгрен обратился с просьбой организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил российский режиссер и продюсер Александр Беланов.

с чего всё началось

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