Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с ПутинымРИА Новости 09:38
Ранее генеральный директор кинокомпании "Грифон фильм" Беланов сообщил, что Лундгрен приедет в Крым для участия в съемках нового фильма о Великой Отечественной войне. По его словам, актер принял приглашение сняться в двух частях кинотрилогии "Приговоренные к подвигу".
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Американский актер Дольф Лундгрен обратился с просьбой организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил российский режиссер и продюсер Александр Беланов.РИА Новости09:38
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