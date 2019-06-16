Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуМосковский Комсомолец 09:26
Баллотироваться артист намерен в 43-м округе - Арбат, Пресня и Хамовники. "Документы будем подавать завтра", - сказал Соколов.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.Интерфакс08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Технологии
Мания исследования: почему цифровая трансформация начинается с порядка в ваших данных?
Команда отмечает, что рабочий процесс стал простым и понятным, и новые сотрудники могут сразу приступать к работе без длительного обучения.
Обновлено в 19:30
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Гаджеты
Нереференсные карты AMD выйдут в августе
Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Транспорт
Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта
Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Экономика
Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц
Правда написана на лице Финансовый гигант Ping An начал использовать собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 г. в подразделении потребительского кредитования.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Обновлено в 12:01
Наука
«Каждый человек, использующий современные технологии, „отбрасывает“ цифровую тень»
Как цифровая тень поможет ловить преступников до совершения преступления, как работают судьи с искусственным интеллектом и зачем ГИБДД нужны дроны с вооружением, в рамках проекта «Я в науке» рассказал студент четвертого курса юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав Ляхов.
Обновлено вчера в 11:34
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Великобритания отправит спецназ в Персидский залив
Обновлено в 02:51
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Экономика
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21