Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуМосковский Комсомолец 09:26

Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

с чего всё началось

Баллотироваться артист намерен в 43-м округе - Арбат, Пресня и Хамовники. "Документы будем подавать завтра", - сказал Соколов.

Армия и оружие «Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Общество Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.

Технологии Мания исследования: почему цифровая трансформация начинается с порядка в ваших данных? Команда отмечает, что рабочий процесс стал простым и понятным, и новые сотрудники могут сразу приступать к работе без длительного обучения.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».

Экономика Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Гаджеты Нереференсные карты AMD выйдут в августе Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Политика Экстренно госпитализирован глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.

Транспорт Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Экономика Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц Правда написана на лице Финансовый гигант Ping An начал использовать собственную технологию распознавания лиц еще в 2016 г. в подразделении потребительского кредитования.

Наука «Каждый человек, использующий современные технологии, „отбрасывает“ цифровую тень» Как цифровая тень поможет ловить преступников до совершения преступления, как работают судьи с искусственным интеллектом и зачем ГИБДД нужны дроны с вооружением, в рамках проекта «Я в науке» рассказал студент четвертого курса юридического института Белгородского государственного национального исследовательского университета Владислав Ляхов.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).