Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуМосковский Комсомолец 09:26

Баллотироваться артист намерен в 43-м округе - Арбат, Пресня и Хамовники. "Документы будем подавать завтра", - сказал Соколов.
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Интерфакс08:06

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Актёр Андрей Соколов собрался баллотироваться в Мосгордуму по 43 округу

Говорит Москва10:23

Актер Андрей Соколов завтра подаст заявление на выдвижение кандидатом в депутаты МГД по 43 округу

Эхо Москвы13:01

Актер Андрей Соколов решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы

ТАСС07:34

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Интерфакс08:06

Актер Андрей Соколов планирует стать кандидатом на выборах в Мосгордуму

РИА Новости07:50

Актер Соколов баллотируется в Мосгордуму

Газета.Ru09:49

Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму по округу, где баллотировалась Нюта Федермессер

Новая газета05:58
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В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
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Экономика

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком

На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
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Шоу-бизнес

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30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
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Политика

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Транспорт

Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта

Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
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Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

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Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

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Экономика

Почему Китай лидирует в технологии распознавания лиц

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«Каждый человек, использующий современные технологии, „отбрасывает“ цифровую тень»

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Обновлено вчера в 11:34
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Обновлено в 12:09
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Великобритания отправит спецназ в Персидский залив

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Андрей Соколов
Актёр
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, продюсер и общественный деятель. Народный артист Российской Федерации.
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