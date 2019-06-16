Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуИнтерфакс 08:06
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром 16 июня, объяснив его моральным давлением от соперников и их сторонников.
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с чего всё началось
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.Интерфакс08:06
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Происшествия
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В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
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Космос
Илон Маск оценил Рогозина, запущенного в космос в «Жигулях»
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Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
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Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
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Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
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Автоспорт
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Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступали Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке "24 часа Ле-Мана".
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Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Культура
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Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2»
«Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.
Обновлено в 11:35
Политика
Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах
Обновлено в 11:28
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»
Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.
Обновлено в 11:49
Политика
Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну
Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию.
Обновлено в 10:44
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал остановить распространение ложных новостей о конфликте в Чемодановке, которые могут посеять панику среди населения.
Обновлено в 10:05
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 08:22
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
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Обновлено в 10:29
Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
Битумовоз столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной автодороге М-5 "Урал" в Челябинской области, обе машины загорелись, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:40
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Культура
Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
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Склон у стадиона "Волгоград Арена" размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой, сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.
Обновлено в 11:24
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 04:52