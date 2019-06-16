Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуИнтерфакс 08:06

Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

с чего всё началось

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