Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в МосгордумуИнтерфакс 08:06
Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе. Она сообщила о своем решении утром 16 июня, объяснив его моральным давлением от соперников и их сторонников.Интерфакс08:06
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Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
Обновлено в 03:22
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Космос
На спутнике Юпитера найдена поваренная соль
Американские специалисты выяснили, что странные желтые пятна, разбросанные по поверхности Европы, на самом деле являются залежами хлорида натрия, известного нам как поваренная соль.
Обновлено 14 июня в 13:39
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Гаджеты
Vivo регистрирует новые торговые марки и готовит смартфон с тройной камерой
Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Vivo, входящая в пятёрку ведущих мировых поставщиков смартфонов, готовит к выпуску новые аппараты.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Опубликовано видео с обновленным ЗРК «Сосна»
Обновленная версия российского зенитного ракетного комплекса «Сосна» будет продемонстрирована посетителям международного военно-технического форума «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Футбол
В межсезонье - тоже дерби
В российском футболе наступило межсезонье, но на этот раз его никак нельзя назвать затишьем.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Футбол
Футболист «Зенита» вошел в символическую сборную Евро-U21
УЕФА опубликовал символическую сборную молодежных чемпионатов Европы за все время проведения турнира.
Обновлено в 15:26
Хоккей
Генменеджер «Филадельфии» похвалил Проворова
Генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер высоко оценил потенциал российского защитника Ивана Проворова.
Обновлено в 14:38
Спорт
Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 14:37
Политика
Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:45
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Наука
Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений
Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
Обновлено 13 июня в 09:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16