Политика

Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войнГазета.Ru 05:08

Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру". Как отмечается, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.
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Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в создании войн

Вечерняя Москва06:56

Серебряков обрушился на россиян за «ложный патриотизм»

Взгляд.ру06:45

Актеру Серебрякову за русофобские речи захотели дать по морде

Брянские новости06:16

Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

РЕН ТВ05:54

«Талант иссяк, подался в политолухи»: Сбежавшего актера Серебрякова, обвинившего Россию в Чеченских войнах, хотят «порвать на лоскуты»

Царьград06:12

Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

Газета.Ru05:08
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Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

Обновлено в 06:07
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В здании консерватории имени Чайковского в Москве произошел пожар

В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 02:36
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии

На севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия 20 человек погибли, а также не менее 30 пострадали в результате аварии с грузовиком одной из угледобывающих компаний.
Обновлено в 06:49
Происшествия

ДТП с кортежем президента Молдавии попало на видео

Видеорегистратор запечатлел момент аварии с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
Обновлено в 03:30
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия

ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе

При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Спорт

Лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу чемпионата мира в скиатлоне

Обновлено в 05:47
Происшествия

На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Обновлено в 05:39
Политика

Винник не может выйти из голодовки из-за отсутствия медпомощи

Россиянин Александр Винник из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи не может выйти из голодовки, которую он проводит с 26 ноября 2018 года в Греции в знак протеста против нарушения его прав, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
Обновлено в 06:15
Общество

Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата

Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Политика

Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме

Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Коммунисты проводят митинг в центре Москвы в честь 23 февраля

Обновлено в 06:00
Политика

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками

Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика

Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией

Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

Обновлено в 00:51
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ

Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:21
Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде

Обновлено в 06:33
Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Общество

В Италии умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

В Италии на 92-м году жизни умерла модельер и фотограф модных журналов Марелла Аньелли Караччоло. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Обновлено в 06:41
Спорт

Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 04:18
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Алексей Серебряков
Актёр
Советский, российский и канадский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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