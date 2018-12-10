Происшествия
Российский актер и лауреат Государственной премии России Алексей Панин попал в аварию. Об этом сообщает "Пятый канал". ДТП произошло в центре Москвы на улице Подвойского в ночь на 10 декабря.
Газета.Ru04:54
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