Происшествия

Актер Алексей Панин попал в ДТП
Газета.Ru
04:54

Российский актер и лауреат Государственной премии России Алексей Панин попал в аварию. Об этом сообщает "Пятый канал". ДТП произошло в центре Москвы на улице Подвойского в ночь на 10 декабря.
Газета.Ru04:54

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Алексей Панин попал в ДТП в Москве

РИА Новости03:57

Актер Алексей Панин попал в ДТП

Газета.Ru04:54

Автомобиль с актером Алексеем Паниным попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС02:31

Раскрыты детали аварии, в которой пострадал Алексей Панин

Вечерняя Москва02:23

Алексей Панин попал в аварию в Москве

Телеканал 360°00:31

Алексей Панин попал в аварию в Москве

Москва 2400:14

Стали известны подробности аварии, в которой пострадал актер Алексей Панин

РЕН ТВ01:08
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Происшествия

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Российский актёр
Российский актёр. Лауреат Государственной премии РФ. Как актёр, известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу «Солдаты».
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