Культура
ИзвестияАктер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случиться непоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох – у него пневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо – он заговаривается и не всегда понимает, что происходит.
— Денис Сердюков, киноактёрДни.ру вчера в 14:57
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Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
В Нижнем Тагиле главные врачи двух больниц, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранили от занимаемых должностей на время проверки.
Lenta.ru 05:11
Здоровье
Названы 5 нездоровых причин кашля помимо простуды
Медики назвали пять нездоровых причины кашля, возникающих помимо обычной простуды.
Актуальные Новости 01:57
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.
Московский Комсомолец 05:08
Политика
Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.
Газета.Ru 04:55
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском вчера в 05:27
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Минпросвещения разработало кодекс поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики педагогов, описывающий в том числе и нормы поведения учителей в соцсетях.
Невские Новости вчера в 05:23
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Авто
Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Футбол
«Зенит» напомнил, как Семак забивал «Спартаку» в Москве
За несколько дней до матча со «Спартаком» петербуржский «Зенит» решил напомнить, как в ворота москвичей забивал Сергей Семак.
Спорт-Экспресс вчера в 10:58
Культура
Музеи Московского Кремля проводят выставку в Запретном городе
В Пекине в музейном комплексе Гугун (Запретный город) открылась выставка Музеев Московского Кремля.
Культуромания 03:24
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Экономика
Forbes составил новый рейтинг богатейших семей России
iReactor вчера в 04:28
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Футбол
Гогуа проходит медобследование перед переходом в ЦСКА
Soccer.ru 04:38