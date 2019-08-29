Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Актер Александр Числов умер в 54 года

Футбол Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории» Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.

Происшествия Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и желая тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.

Политика Порошенко готовит переворот, полагают в Раде Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".

Экономика «Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).

Космос Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.

Энергетика Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4% Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей.

Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Футбол «Барселона» и «Бавария» претендуют на Джана Gazzetta dello Sport сообщает, что "Барселона" и "Бавария" претендуют на полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.

Общество Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.

Экономика УГМК начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения Гендиректор УГМК Андрей Козицын ранее сообщил, что компания планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Финансы Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.

Здоровье Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.

Здоровье Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.