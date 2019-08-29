Кино
ИзвестияАктер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Футбол
Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»
Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт 06:15
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и желая тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Футбол
«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спартак сыграет в четверг с Брагой в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Советский спорт 00:23
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Культура
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Экономика
«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).
Финмаркет 03:07
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика 08:14
Энергетика
Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4%
Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей.
REGNUM 04:38
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Футбол
«Барселона» и «Бавария» претендуют на Джана
Gazzetta dello Sport сообщает, что "Барселона" и "Бавария" претендуют на полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.
Soccer.ru 09:20
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Экономика
УГМК начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения
Гендиректор УГМК Андрей Козицын ранее сообщил, что компания планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет.
ТАСС 09:29
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Финансы
Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.
RT на русском 07:03
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Здоровье
Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника
По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Здоровье
Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов
В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Армия и оружие
Беспилотник-шпион США 11 часов летал у западных границ России
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM вчера в 15:20