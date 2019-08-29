Кино

ИзвестияИзвестияАктер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Актер Александр Числов болел полиневропатией. Что это такое?

Телеканал 360°08:55

Умер актер Александр Числов

РЕН ТВ03:59

Умер актер Александр Числов

РИА Новости05:36

Умер актер из «Легенды №17»

Lenta.ru04:35

Умер актёр из «Папиных дочек» и «Каменской» Александр Числов

Life.ru04:14

Нарколог: «Числова нужно было положить в больницу тридцать лет назад»

Телепрограмма05:26

Ушел из жизни известный российский актер Александр Числов

Пятый канал04:00
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Футбол

Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»

Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт 06:15
Происшествия

Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу

Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и желая тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Футбол

«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы

Спартак сыграет в четверг с Брагой в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Советский спорт 00:23
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле

На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Политика

Порошенко готовит переворот, полагают в Раде

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Политика

Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Культура

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября

Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку

В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

РИА Новости 02:44
Экономика

«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года).
Финмаркет 03:07
Армия и оружие

На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47

На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Космос

Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть

Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика 08:14
Энергетика

Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4%

Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей.
REGNUM 04:38
Общество

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Музыка

«Мелодия» выпустила пластинку с песнями Анны Герман

News.ru 03:43
Футбол

«Барселона» и «Бавария» претендуют на Джана

Gazzetta dello Sport сообщает, что "Барселона" и "Бавария" претендуют на полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана.
Soccer.ru 09:20
Общество

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

Яшина арестовали пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Экономика

УГМК начала разработку Подольского медно-цинкового месторождения

Гендиректор УГМК Андрей Козицын ранее сообщил, что компания планирует начать работу на подземном руднике Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии через семь лет.
ТАСС 09:29
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Финансы

Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.
RT на русском 07:03
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T

UfaTime.ru 08:42
Здоровье

Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника

По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Здоровье

Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов

В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Армия и оружие

Беспилотник-шпион США 11 часов летал у западных границ России

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk 11 часов курсировал у границ России в Балтийском регионе, сообщают 28 августа мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
REGNUM вчера в 15:20
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