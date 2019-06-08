Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньшеRT на русском 02:06
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:08, Ашберн
Баскетбол
ЦСКА во второй раз обыграл «Химки» в финале Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ
В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 02:48
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Наука
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Футбол
Представлен новый комплект формы «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» презентовал новую игровую форму на грядущий сезон-2019/20.
Обновлено в 03:45
Авто
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
В настоящий момент французское государство владеет 15,01% акций Renault, в свою очередь компания имеет 43% акций Nissan.
Обновлено в 02:38
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.
Обновлено в 00:17
Футбол
СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии
В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.
Обновлено в 00:44
Религия
Папа римский изменил молитву «Отче наш»
О необходимости изменить текст молитвы папа Франциск говорил еще в ноябре 2017 года.
Обновлено 06 июня в 08:35
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Экономика
Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса
Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики
В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.
Обновлено вчера в 23:10
Музыка
Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском
Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Кино
Джон Сина сыграет в «Форсаже-9»
Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.
Обновлено в 03:24
Экономика
Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 00:17
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
Обновлено вчера в 09:13
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
ЖКХ
В Севастополе почти ликвидировали последствия ливня
Обновлено в 04:02