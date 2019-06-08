Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньшеRT на русском 02:06

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше

Футбол Представитель испанской Ла Лиги допустил отсутствие России в новой ЛЧ В интервью газете «Известия» представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо заявил, что в плюсе от создания нового клубного турнира для клубных команд останутся лишь лидеры чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

Происшествия В Свердловской области загорелась исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Наука Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Авто Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.

Футбол Представлен новый комплект формы «Арсенала» Лондонский «Арсенал» презентовал новую игровую форму на грядущий сезон-2019/20.

Авто Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan В настоящий момент французское государство владеет 15,01% акций Renault, в свою очередь компания имеет 43% акций Nissan.

Авто Появились первые изображения LADA Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Происшествия В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Футбол СМИ: «Порту» грозит исключение из высшего дивизиона Португалии В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Религия Папа римский изменил молитву «Отче наш» О необходимости изменить текст молитвы папа Франциск говорил еще в ноябре 2017 года.

Происшествия Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".

Экономика Титов заявил о росте неучитываемых проверок бизнеса Титов уточнил, что в аппарате бизнес-омбудсмена имеются косвенные данные о числе таких проверок.

Политика Делегация из стран ЕС прибыла в Крым Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политика Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что употреблял наркотики В книге журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости употреблял наркотики.

Музыка Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.

Кино Джон Сина сыграет в «Форсаже-9» Рестлер Джон Сина сыграет в фильме «Форсаж-9», сообщил Вин Дизель в своем инстаграме. Кого играет актер, пока не ясно.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Политика На Украине возбудили три дела после предложения Кучмы по Донбассу Генпрокуратур Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) три уголовных дела — о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ и по факту государственной измены.

Футбол Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020 Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.