Экономика

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризмаRT на русском 08:20

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Подробнее о событии

В этом году все бюджеты муниципальных образований и республиканский были приняты без дефицита, — глава Крыма

КИА09:33

В Крыму с начала года отдохнули 3,3 млн туристов

ТАСС09:17

Крым заработал на туристах около 1,5 млрд рублей

Krym.News09:15

Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма

RT на русском08:20

Аксенов: более трех миллионов туристов посетило Крым этим летом

Интерфакс08:14

Более 3 млн туристов в этом году принесли бюджету Крыма 1,4 млрд рублей

ИА Крыминформ07:52

Доходы Крыма от туризма выросли на четверть

РИА Новости08:12
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Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено в 12:29
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Наука

Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения.
Обновлено в 07:23
Авто

УАЗ представил «Патриот» с «автоматом»

Фото: Евгений Костин Пока "автомат" Punch Powerglide 6L50 останется уделом "Патриота", позднее он появится на "Пикапе" и УАЗ "Профи".
Обновлено в 07:41
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика

США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения

Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено в 13:02
Музыка

Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров вредным

Обновлено в 07:30
Транспорт

В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга

Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено в 12:37
Футбол

«Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке

Украинский футболист брестского «Динамо» Артём Милевский сообщил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» заинтересован в Евгении Коноплянке.
Обновлено в 13:08
Космос

Нижнему Тагилу 300 лет. Малая Земля Вагонки. Мефодий Веремьев

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы

Обновлено в 04:38
Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

Обновлено в 05:58
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Политика

Трамп собрался вывести войска из Афганистана до выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Афганистана до выборов главы государства в 2020 году.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд

Обновлено в 07:13
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android

На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Общество

Меган Маркл стала редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
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Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

Обновлено в 09:55
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«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом

Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика

Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Обновлено в 05:47
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«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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