Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризмаRT на русском 08:20
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Здоровье
На трех водоемах в Уфе запретили купание
Центр гигиены и эпидемиологии в Башкирии заявил об опасности купания на трех водоемах в Уфе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Экономика
Лев Хасис продаст свою долю в «Глобус Гурмэ»
В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%.
Обновлено в 07:52
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Политика
В Росавиации заявили о готовности возобновить авиасообщение с Украиной
Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
Обновлено в 09:06
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Якутии
Обновлено в 07:52
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Космос
Машинное обучение помогло найти следы исчезнувших рукавов Галактики
Астрономы применили методы машинного обучения для автоматического поиска и определения параметров групп звезд в пятимерном пространстве положений и двух проекций скорости.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Политика
В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
Обновлено в 07:15
Интернет
Эксперты обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт
Как ранее сообщали «Кубанские новости», эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Обновлено в 08:44
Авто
Volvo отзывает почти 4,5 тыс. автомобилей в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 4 473 транспортных средств марки Volvo (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country), под кампанию подпадают модели, реализованные в 2014-2019 годах.
Обновлено в 05:41
Политика
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Происшествия
На новом «мосту Кличко» в Киеве треснуло стекло
На новом пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло, сообщает телеканал Newsone со ссылкой на издание "Информатор".
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Генштаб сообщил о продолжающихся атаках боевиков на авиабазу Хмеймим
Террористы продолжают попытки атаковать сирийскую авиабазу «Хмеймим», сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:58
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
Обновлено в 00:24
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15