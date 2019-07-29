Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризмаRT на русском 08:20
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:50, Вашингтон
Наука
Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых
Обновлено вчера в 11:09
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Политика
В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ
Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Футбол
СМИ: Блан отказался от работы в «Зените»
Лоран Блан находится без работы с 2016 года. Прежде специалист возглавлял «Бордо», ПСЖ и национальную сборную Франции.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Финансы
Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски
Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Космос
Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».
Обновлено 26 июля в 12:59
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Политика
Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков представил ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:42
Музыка
Композитор Игорь Крутой отмечает юбилей
Сегодня, 29 июля, известный композитор Игорь Крутой отмечает юбилей: ему исполняется 65 лет.
Обновлено в 00:30
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Вест Хэм» продлил контракт с защитником Масуаку
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним защитником Артуром Масуаку.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Реал» не взял Бэйла на турнир в Мюнхен
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не поехал с командой на товарищеский турнир в Мюнхен, сообщает BBC.
Обновлено в 12:10
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Экономика
ИКАР повысил прогноз по сбору пшеницы в России на этот год
За последнее время эксперты зернового рынка существенно снизили прогнозы сбора зерна в этом году из-за аномально жаркого июня и снижения урожайности в основных зернопроизводящих регионах.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро
Обновлено в 13:16
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05