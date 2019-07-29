Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризмаRT на русском 08:20
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Армия и оружие
Эксперт оценил модернизацию ВМФ России
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как внучка поздравила его с юбилеем
Как оказалось, с самого утра он получил поздравления от трехлетней внучки Деми-Роуз.
Обновлено в 07:22
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Сумма ущерба от преступлений с начала года превысила 303 млрд рублей
Сумма ущерба от преступлений с начала года составила более 303 млрд рублей, практически все преступления были зарегистрированы в городах.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Китае пройдут Армейские международные игры 2019
Обновлено вчера в 08:36
Политика
В партии Зеленского раскритиковали идею переименования России
Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Meizu сократила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Китайский производитель смартфонов Meizu находится в катастрофическом положении — компания была вынуждена закрыть почти все свои фирменные магазины и уволить как минимум треть сотрудников.
Обновлено в 08:16
Футбол
Месси подвергся нападению на Ибице
Неизвестный пытался напасть на форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, проводящего отпуск на Ибице.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Общество
Учёные рассказали, у каких россиян зарплата выше
Как выяснили специалисты, личные черты характера оказывают такое же влияние на зарплату работника, как и наличие у него высшего образования.
Обновлено в 05:18
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Компания Oppo показала смартфон с экраном-водопадом
Обновлено в 04:30
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).
Обновлено в 03:07