Экономика
Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризмаRT на русском 08:20
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Политика
МЧС увеличит группировку сил в зоне лесных пожаров
МЧС увеличит группировку сил и средств в зоне тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 09:26
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН
Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
Обновлено в 11:53
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая шокировала подписчиков новой фотографией в Instagram
В своем микроблоге Instagram российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выставила фото, которым напугала подписчиков.
Обновлено в 05:13
Технологии
В России появится сервис по информированию о дорожных пробках
В 2022 году в России появится новый сервис по информированию водителей о дорожных пробках, работающий на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 06:55
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Политика
Украина отказалась подавать воду в Крым
Постоянный представитель Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку эти действия являются одним из способов давления на российскую власть.
Обновлено в 08:19
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Общество
Умерла самая умная в мире собака
Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.
Обновлено в 02:24
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss
Отмечается, что клуб из столицы Татарстана представил основной состав в стиле американской рок-группы Kiss.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Пятигорске загорелся цех по производству шуб
Пожар произошел в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 10:26
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
Игрок «Спартака» Фернандо может перейти в китайский клуб
Обновлено в 10:43
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Происшествия
Самолёт ВВС США загорелся на авиашоу в Висконсине
Пожар вспыхнул на борту гигантского военно-транспортного самолёта ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy во время авиашоу в Висконсине.
Обновлено в 11:58