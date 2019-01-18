Политика

Аксёнов поблагодарил крымчан за любовь к родному краюRT на русском 06:48

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аксенов рассказал, что стало «прологом» к присоединению Крыма к России

Газета.Ru06:55

Аксенов: Восстановление автономии стало прологом к Крымской весне

КП - Крым05:01

«Такое забыть невозможно»: Тимофеева об историческом воссоединении Крыма с Россией

Политическая Экспертиза18 января в 06:55

Крымчане не допустили превращения полуострова в горячую точку - Аксенов

РИА Новости Крым03:31

Аксенов считает, что автономия помогла Крыму в борьбе с украинизацией

ТАСС03:30

«Пятилетка» свободы и развития»: Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Республики Крым

Krym.News02:39

Аксенов рассказал о «прологе» к Крымской весне

Вести.Ru03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Обновлено в 06:14
Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
Обновлено в 04:16
Кино

Фильм Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда удалён с YouTube

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ

Обновлено в 07:37
Происшествия

При пожаре в Куршевеле погибли два человека

Обновлено в 07:01
Общество

Более 120 тысяч человек в Чечне остались без электричества

Минэнерго России сообщило, что в Чечне около 122,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неисправности электротехнического оборудования.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Марий Эл легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

По данным МЧС по Марий Эл, частный легкомоторный двухместный самолет совершил вынужденную посадку в Звениговском районе днем в воскресенье.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП.
Обновлено в 07:13
Интернет

В приложении Google Maps появились дорожные камеры

Пользователи приложения Google Maps в разных странах мира обратили внимание, что на картах появились новые объекты — дорожные камеры контроля скорости.
Обновлено в 01:59
Транспорт

Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге

Обновлено в 07:49
Космос

Ученый ДВФУ рассказал, как разглядеть лунное затмение

Наблюдать за полным затмением Луны, которое начнется 21 января в 6:34 по московскому времени, лучше всего с помощью телескопа с нейтральными фильтрами - он поможет разглядеть движущуюся по поверхности Луны тень Земли.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на странный запах

В Петербурге на Васильевском острове второй день ощущается химический запах. Специалисты пока не могут сказать, каков его источник.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро

В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Умер самый старый мужчина на планете

Обновлено в 02:50
Гаджеты

Apple вернула в продажу iPhone SE

В американском Apple Store снова появился в продаже iPhone SE.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Общество

Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы

Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на десять градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Популярный в прошлом певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено в 04:52
Происшествия

У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком

Под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение.
Обновлено в 06:53
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Кончаловский и Высоцкая венчались в Пскове

Среди гостей собрался только узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского - режиссер Никита Михалков.
Обновлено в 08:00
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Теннис

Федерер проиграл Циципасу в четвертом круге Australian Open

Обновлено в 07:11
Происшествия

Россияне проникли в коллектор у Кремля для крещенских купаний

На режимном объекте на Площади Революции в ночь на 19 января задержали 15 человек, которые проникли в водосточную канализацию близ Кремля.
Обновлено в 07:45
Спорт

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Обновлено в 07:05
Авто

Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам

Новый серийный кроссовер Haima SG00 является копией обновленного Hyundai Santa Fe. Концепт новики показали еще прошлой весной.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

«АвтоВАЗ» собирался выпускать электромобили

Концептуальный образец под названием «Рапан» даже показали на отдельном стенде Парижского автошоу в 1998 году.
Обновлено в 05:17
Кино

Фильм «Зеленая книга» получил главный приз Гильдии продюсеров США

Обновлено в 04:22
Спорт

Непряева поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева опередила финку Кристу Пярмякоски в общем зачёте Кубка мира и стала второй в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Норвегии пришла в сознание раненная россиянином женщина

В Норвегии пришла в сознание 25-летняя женщина, получившая ножевое ранение при нападении россиянина в одном из магазинов в Осло, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 07:28
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014 года, не признаваемый новыми властями Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное