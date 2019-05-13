Политика
Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к КрымуRT на русском 02:10
Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
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Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Общество
Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора
В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет.
Обновлено в 01:13
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100
«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100
Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Общество
На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда
Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Гаджеты
Фотогалерея дня: кредитная карта Apple Card
Компания Apple в марте представила кредитную карту Apple Card.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Экономика
СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом
Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы
У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах
Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Политика
Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное
Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16