Политика

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к КрымуRT на русском 02:10

Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.
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Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

RT на русском02:10

Аксенов оценил возможность изменения политики Киева по Крыму при Зеленском

РИА Новости Крым01:32

Глава Крыма исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

Известиявчера в 18:37

Аксенов выразил надежду на изменение политики Киева к Крыму

Московский Комсомолец00:28

Аксенов оценил вероятность изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском

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«Не следует питать иллюзии»: Аксенов дал прогнозы относительно политики Зеленского к Крыму

Krym.News01:44

Аксёнов оценил шансы на изменение отношения Украины к Крыму при Зеленском

Life.ru01:29
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Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено 11 мая в 07:26
Общество

Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора

В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет.
Обновлено в 01:13
Политика

В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая

Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

«Аэрофлот» после ЧП в Шереметьево отменил 50 рейсов SSJ-100

«Аэрофлот» после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100

Рейс планируют выполнить на лайнере SSJ-100. Решение отложить вылет рейса приняла выполняющая его авиакомпания «Азимут».
Обновлено в 02:23
Общество

На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда

Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Политика

Генпрокуратура Украины обвинила Порошенко в давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование по факту вмешательства «президента» Петра Порошенко в деятельность судей.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Обновлено в 01:42
Гаджеты

Фотогалерея дня: кредитная карта Apple Card

Компания Apple в марте представила кредитную карту Apple Card.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Общество

В Японии погадали на черепашьих панцирях перед интронизацией Нарухито

Обновлено в 02:11
Политика

Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась

Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании.
Обновлено в 02:28
Политика

В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Минобороны отказалось от снайперского комплекса «Точность»

Обновлено в 01:58
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на дорогах

Генеральная прокуратура проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Политика

Крым – это Россия: жители Запада все охотнее признают очевидное

Во Франции, США и Великобритании люди с высшим образованием, а значит более информированные и в большей мере обладающие аналитическими способностями, признают полуостров неотъемлемой частью Российской Федерации чаще тех, чей уровень образования средний и низкий.
Обновлено в 03:00
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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