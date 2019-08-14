Политика

Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде КрымаRT на русском 06:16

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так Аксёнов отреагировал на заявления украинских чиновников по поводу водной блокады Крыма.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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