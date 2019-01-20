Политика

Аксенов считает, что автономия помогла Крыму в борьбе с украинизациейТАСС 03:30

Автономия, которую Крым получил после референдума 20 января 1991 года, помогла региону противостоять украинизации и в конечном счете способствовала его воссоединению с Россией, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
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Российская теннисистка Мария Шарапова уступила представительнице Австралии Эшли Бартли в 4-м круге турнира Большого шлема Australian Open, передает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014 года, не признаваемый новыми властями Украины.
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