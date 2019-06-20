Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»РБК вчера в 16:36

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".

с чего всё началось

Агентству «РИА Новости» Аксенов рассказал, что «поддерживал и поддерживает» самопровозглашенные республики Донбасса. «Ракеты не чистил, к запуску не готовил», — сообщил глава Крыма касательно дела о крушении Boeing.

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

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