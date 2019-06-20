Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17РИА Новости вчера в 21:09
"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно (ЛНР и ДНР - ред.), а так - ракеты не чистил, к запуску не готовил", - сказал Аксенов журналистам в среду в Севастополе. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
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с чего всё началось
Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".РИА Новостивчера в 21:09
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