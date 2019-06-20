Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17РИА Новости вчера в 21:09

Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".

с чего всё началось

"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно (ЛНР и ДНР - ред.), а так - ракеты не чистил, к запуску не готовил", - сказал Аксенов журналистам в среду в Севастополе. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Шоу-бизнес 9-летний сын Гуфа и Айзы Анохиной получил серьезную травму Последние несколько дней мальчик жил у своего отца Гуфа. За несколько часов до случившегося рэпер в Instagram делился видео с сыном.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Футбол Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.

Политика Волкер заявил, что Россия должна «прекратить ложь» вокруг MH17 Спецпредставитель американского госдепа считает, что Москва должна наказать виновных Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии рейса MH17 и наказать виновных, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

ЖКХ Тариф на вывоз мусора снизится с 1 июля в Новосибирской области Жители Новосибирской области с 1 июля станут платить на 3,8 рубля меньше за вывоз твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба регионального оператора «Экологии-Новосибирск».

Кино Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале Продюсер и сценарист "Чернобыля" Крейг Мейзин объяснил искажение исторических фактов в сериале от HBO. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.

Наука По атомному радио впервые передали музыку Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.

Политика Бойко рассказал о цели визита в Россию Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Происшествия В Казахстане упал легкий самолет Ан-2 В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Экономика Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала фанатам откровенное фото с незнакомцем Дарья Мороз опубликовала в соцсети Instagram откровенную фотографию, где она позирует обнаженной.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Происшествия Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Политика Си Цзиньпин совершит первый визит в КНДР Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин 2021 июня посетит с государственным визитом КНДР.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Происшествия Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.