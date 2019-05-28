Политика
Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского проливаРБК 06:31
В правительстве Крыма идею властей Украины сочли провокацией. О том, что Киев выступает за придание Керченскому проливу нового статуса, накануне сообщила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. По ее мнению, инициатива позволит разрешить многие вопросы, в том числе вопрос "спекуляций" России.
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Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Экономика
«Связной» завершил слияние с «Евросетью» и сменил гендиректора
В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Кино
В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»
Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети.
Обновлено в 07:46
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Bloomberg подсчитал мировую «цену» торговой войны Трампа
В случае если торговой войны не будет, через два года экономики США и Китая все равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5% соответственно.
Обновлено в 01:23
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Авто
Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов
Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делиться с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Хоккей
Чемпион мира Кутузов перейдет в «Спартак»
Соглашение Кутузова со «Спартаком» рассчитано на один сезон, его действие истечет 30 апреля 2020 года.
Обновлено в 07:07
Общество
Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты назвали советы врачей, которые являются самыми бесполезными для пациентов, пишет "Федеральное агентство новостей".
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50