Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского проливаРБК 06:31

В правительстве Крыма идею властей Украины сочли провокацией. О том, что Киев выступает за придание Керченскому проливу нового статуса, накануне сообщила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль. По ее мнению, инициатива позволит разрешить многие вопросы, в том числе вопрос "спекуляций" России.
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В Крыму ответили на планы Киева сменить статус Керченского пролива

REGNUM07:25

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

РБК06:31

Аксёнов оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива

RT на русском07:50

Аксенов отреагировал на планы Киева изменить статус Керченского пролива

РИА Новости04:51

Аксенов оценил планы Киева сменить статус Керченского пролива

Известия07:41

Украина намерена добиваться для Керчеснкого пролива статуса международного

Эхо Москвывчера в 15:30

В Киеве заявили, что будут добиваться международного статуса для Керченского пролива

ТАССвчера в 15:07
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Общество

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Обновлено в 04:29
Происшествия

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В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
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Обновлено в 07:09
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Обновлено в 08:11
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Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
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В конце мая 2018 года акционеры «Связного» и «Евросети» — группа SLV Олега Малиса и «МегаФон» соответственно — закрыли сделку по слиянию розничных сетей.
Обновлено в 07:11
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Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун

Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Кино

В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»

Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети.
Обновлено в 07:46
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика

Bloomberg подсчитал мировую «цену» торговой войны Трампа

В случае если торговой войны не будет, через два года экономики США и Китая все равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5% соответственно.
Обновлено в 01:23
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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Обновлено в 08:10
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Xiaomi выпустила первый смартфон Redmi с NFC. Он стоит 18700 рублей

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Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

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Общество

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