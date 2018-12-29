Транспорт

Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму
ТАСС
01:50

Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги. Перед открытием участка трассы по нему проехал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС01:50
Сергей Аксенов
Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. Автобус не качает, не трусит. Для опыта можно было поставить стакан на торпеду и убедиться в том, что на дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям.
— Сергей Аксенов, российский политикРИА Новости 02:47

Подробнее о событии

В Крыму открыто движение на первой очереди трассы «Таврида»

RT на русском02:51

Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида»

РБК02:33

Глава Крыма остался доволен качеством первой очереди трассы «Таврида»

ИА Крыминформ02:23

Трасса «Таврида» в Крыму готова на 51%

ТАСС02:31

Аксенов оценил качество новой дороги «Таврида»

РИА Новости02:47

«Таврида» уже готова на 50%, — подрядчик

КИА02:33

С ветерком по «Тавриде»: видео запуска первой очереди федеральной трассы

РИА Новости Крым03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия

В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на людей

Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

Уголовное дело возбудили после нападения на рэпера Птаху в Москве

Уголовное дело возбуждено после нападения на рэп-исполнителя Давида Нуриева, более известного под псевдонимом Птаха.
Обновлено в 02:01
Транспорт

Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида» в Крыму

Две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска открыты для движения транспорта в рамках поэтапного запуска первой очереди автодороги.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации

В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение

В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Общество

Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Политика

Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»

Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика

Германия одобрила план строительства туннеля в Данию за $8 млрд

Власти Германии одобрили план строительства подводного туннеля в Данию, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:36
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Китайцы оценили важность отношений с Россией и США

Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»

Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Политика

На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин

В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Спорт

Загитова показала, как тренирует четверной прыжок

В сети появилось видео, на котором фигуристка Алина Загитова тренирует четверной прыжок.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда

В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 01:06
Космос

Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год

Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Экономика

Пособия по безработице в России могут вырасти

В России могут увеличить пособия по безработице.
Обновлено в 02:04
Общество

ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Политика

На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма

Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
Обновлено в 02:45
Наука

Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Финансы

Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов

В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Хоккей

Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарик забросил сотую шайбу в Национальной хоккейной лиге, но его команда уступила «Торонто» со счётом 4:2. Панарин провёл на льду 21 минуту.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Газопровод загорелся в Серпуховском районе в Подмосковье

Газопровод загорелся в Серпуховском районе Московской области в ночь на субботу.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

ФСБ построила в Крыму забор на границе с Украиной

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ, на севере полуострова завершилось строительство заграждения длинной 60 км, а также произведена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.
Обновлено 27 декабря в 19:31
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Обновлено вчера в 04:49
Армия и оружие

Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам

Обновлено в 01:53
Авто

Эвакуация автомобилей в Москве с 1 января подорожает на двести рублей

Обновлено в 03:32
Политика

МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии.
Обновлено в 03:20
Политика

Путин проведет переговоры с Лукашенко 29 декабря

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Москве 29 декабря, лидеры продолжат обсуждение тем, которые были на повестке их недавней встречи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 04:47
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014 года, не признаваемый новыми властями Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное