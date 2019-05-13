Политика

Аксенов оценил возможность изменения отношения Киева к КрымуИнфорос 03:27

По мнению главы Республики Крым Сергея Аксенова, не стоит ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского кардинальных изменений во внешней политике, пишут "Известия".
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Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском

РБК05:17

Политика Украины по Крыму может измениться - Аксенов

Московский Комсомолец04:19

Глава Крыма исключил изменения во внешней политике Украины при Зеленском

Известиявчера в 18:37

Аксенов оценил возможность изменения политики Киева по Крыму при Зеленском

РИА Новости Крым01:32

Аксенов оценил вероятность изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском

РИА Новости00:06

«Не следует питать иллюзии»: Аксенов дал прогнозы относительно политики Зеленского к Крыму

Krym.News01:44

Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму

RT на русском02:10
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
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Первого пострадавшего в ЧП с SSJ 100 выписали из больницы

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Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Экономика

Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем

До открытия торгов на биржах США Минфин КНР объявил о введении повышенных пошлин на несколько тысяч видов ввозимых из США товаров общей стоимостью $60 млрд.
Обновлено в 10:13
Политика

Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:28
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Артемий Лебедев разработал новый логотип для группы «Ленинград»

Обновлено в 10:13
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Политика

Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Обновлено в 08:37
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Авто

Компания BMW заявляет, что не будет работать над собственным пикапом

В своем интервью зарубежному изданию представитель одного из подразделений BMW Group Викрам Пава заявил, что компания не заинтересована в производстве пикапов, которые имеют большую стоимость и маленькую целевую аудиторию, и привел в пример неудачный проект Mercedes-Benz X-Class, построенный на платформе Nissan Navara.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок

Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Политика

Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине

Обновлено в 03:52
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Автоспорт

Никита Мазепин проведёт тесты в Mercedes

Обновлено в 05:56
Культура

В Москве впервые покажут редкие работы архитектора Кваренги

Выставку редких графических листов итальянского архитектора Джакомо Кваренги 18 мая представит Московский Музей Василия Тропинина.
Обновлено в 02:04
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Происшествия

Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе

По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.
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В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
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Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
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Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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