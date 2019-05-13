Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при ЗеленскомРБК 05:17

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям» оценил вероятность того, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском отношение Киева к полуострову изменится.

Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском

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