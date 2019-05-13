Политика
Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при ЗеленскомРБК 05:17
Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям» оценил вероятность того, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском отношение Киева к полуострову изменится.
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Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Атаки на танкеры в ОАЭ привели к росту цен на нефть
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Нижние Серги из Екатеринбурга приедет мобильный «Диабет-центр»
Мобильный лечебно-диагностический модуль «Диабет-центр» активно работает в Свердловской области уже на протяжении десяти лет.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Туле стая собак напала на дошкольницу
В Тульской области органы СК России начали проверку сообщений о нападении собак на шестилетнюю девочку.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
Челябинские металлурги требуют повышения зарплаты
Работники Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) собрали больше двух тысяч подписей под обращением с требованием повысить оплату труда, сообщили в пресс-службе Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Обновлено в 05:33
Общество
IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
Обновлено в 06:05
Футбол
Эден Азар принял решение о своей дальнейшей карьере
Бельгийский нападающий Эден Азар объявил, что вот уже несколько недель, как сказал руководству клуба о своем решении, касательно своей дальнейшей судьбы.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь
По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Спартак» не намерен возвращать члена чемпионского состава
Как известно, голландец защищал цвета "красно-белых" в период с 2014-го по 2018-й годы, став вместе с клубом обладателем чемпионских медалей два года назад.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Политика
Растоптавший российский флаг стал губернатором в Армении
Руководитель парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал власти страны объяснить назначение губернатором Арагацотнской области Давида Геворгяна, который несколько лет назад публично растоптал российский флаг.
Обновлено в 04:56
Политика
Тимошенко требует от Зеленского преследования старой власти на Украине
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать комиссию по расследованию деяний бывшей власти страны.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой певицы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Политика
Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн
Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
Обновлено в 04:58
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Общество
ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг
ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.
Обновлено в 04:47
Общество
В Южном Тушино построят жилой дом по программе реновации
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 05:12
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22