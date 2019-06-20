Политика
Аксенов оценил доклад о крушении MH17Газета.Ru 18:31
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Политика
В ССГ объяснили использование данных из соцсетей в рамках дела MH17
19 июня представитель ССГ заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе.
Обновлено в 17:48
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Экономика
Губернаторов начнут штрафовать за финансовые «проколы»
Губернаторы, как считают в ведомстве, в первую очередь несут ответственность за неисполнение федеральных проектов и бюджетные нарушения, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 20:26
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства и выгнал из дома
Обновлено в 19:54
Авто
Новинка от LADA: в полку «внедорожников» прибыло
Интерьер LADA Granta Cross получил оранжевую обивку сидений и дверей, декоративную вставку с новым рисунком над перчаточным ящиком, лакированные элементы аудиосистемы, руля, поручней закрытия дверей, а также комбинацию приборов с оранжевой подложкой и накладки на пороги с надписью Granta Cross.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами
По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Кино
Данила Козловский рассказал, как под Курском снимают фильм о Чернобыле
Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".
Обновлено в 09:11
Футбол
Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов
«Кристал Пэлас» согласился продать защитника Аарона Ван-Биссаку «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Record.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовской электростанции в Джизане
Участники йеменского шиитского движения «Ансар Алла», более известные как хуситы, заявили о нанесении ими ракетного удара по электростанции в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщает 19 июня телеканал «Аль-Масира».
Обновлено в 16:51
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Авто
Chevrolet отзывает в РФ около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Обновлено в 06:24
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Футбол
«Реал» представил Ф. Менди на «Сантьяго Бернабеу»
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» французского защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 11:25
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Кино
В Москве устроят спецпоказ фильма Балагова «Дылда»
В Москве 20 июня, в день выхода в прокат фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда», состоится спецпоказ картины, в рамках которого будет организована встреча с ее автором.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Украина нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:41
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Кейт Хадсон поделилась первым фото своих детей с новым папой
Актриса показала, как подросли ее мальчики. Кейт Хадсон поделилась новым фото, которое растрогало ее фанатов.
Обновлено в 17:03
Футбол
Андре Шюррле может продолжить карьеру в России
Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
Экономика
В России планируется увеличить пособия по уходу за ребенком
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Игры
Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня
Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.
Обновлено в 08:56
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00