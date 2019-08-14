Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде КрымаГазета.Ru 08:36
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада.
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Политика
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:39
Экономика
В России вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком
Кировский районный суд Казани приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно сотрудника местного банка по статье о манипулировании рынком (часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса), сообщил во вторник Следственный комитет.
Обновлено в 02:42
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Авто
Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей
Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.
Обновлено в 04:52
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
«Что касается Кокорина, будем обсуждать ситуацию с Александром, когда он выйдет на свободу», — заключил гендиректор клуба.
Обновлено в 11:47
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Культура
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией
В Новой Третьяковке открылись залы с обновленной экспозицией.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи
За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Происшествия
Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка
Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.
Обновлено в 10:51
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Политика
В «Единой России» оценили идею запрета старых машин
«Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые», - заявил он.
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ работает над новым проектом «Патриот-2020»
Обновлено в 12:23
Общество
Адвокаты жены Глушаковой заявили, что уличили игрока в выводе денег
Адвокаты бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи утверждают, что бывший муж выводил средства из семейного бюджета на подконтрольные ему счета, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 11:22