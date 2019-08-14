Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада.

Политика Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.

Происшествия Суд в Москве арестовал активиста Константина Котова до 12 октября «Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Котова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 12 октября 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Экономика В России вынесен первый приговор по статье о манипулировании рынком Кировский районный суд Казани приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно сотрудника местного банка по статье о манипулировании рынком (часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса), сообщил во вторник Следственный комитет.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Авто Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей Минпромторг считает, что запрещать использовать автомобили, которые достигли «предельных» сроков эксплуатации, для решения экологических проблем нельзя.

Политика Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Политика Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию» Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Футбол Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина «Что касается Кокорина, будем обсуждать ситуацию с Александром, когда он выйдет на свободу», — заключил гендиректор клуба.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.

Экономика Определены даты проведения ПМЭФ-2020 Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.

Политика Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Политика Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.

Происшествия При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.

Политика В «Единой России» оценили идею запрета старых машин «Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые», - заявил он.