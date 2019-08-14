Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде КрымаГазета.Ru 08:36
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол
Алана Мамаева навестила мужа в колонии
Обновлено в 15:31
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе
Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Политика
Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов
Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов Семье певицы пришлось продать часть особняка, чтобы рассчитаться с "Русфондом".
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Москве угнали автомобиль с ребенком
Мужчина заявил в полицию об угоне после того, как его автомобиль эвакуировали из Басманного переулка в центре Москвы.
Обновлено в 15:02
Футбол
Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко
56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Политика
На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь
На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.
Обновлено в 03:05
Происшествия
СМИ узнали об обысках по делу о хищениях у крупнейшего подрядчика РЖД
В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД.
Обновлено в 10:28
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Общество
В Японии из-за жары за неделю погибли 23 человека
В Японии из-за сильной жары в течение недели погибли 23 человека, 12 тыс. 751 пострадали, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено в 00:30
Общество
Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского
Обновлено в 04:22