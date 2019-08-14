Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде КрымаГазета.Ru 08:36
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада.
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Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкой связи
Напомним, что в матче со "Спартаком" по громкой связи прозвучало оскорбление "Судья - козёл".
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве начались обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД
По версии следствия, Маркелов в течение 10 лет давал Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, новые обыски, проведение которых поддерживает ФСБ, призваны закрепить доказательную базу по этому делу.
Обновлено в 09:30
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено вчера в 23:31
Игры
Гонки днём и ночью: первый трейлер Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts представила первый трейлер новой части серии игр Need for Speed.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Сургуте обнаружен разлив нефтепродуктов на реке Сайме
В Сургуте на реке Сайма обнаружили пятно нефтепродуктов общей площадью около 2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 10:50
Футбол
Руни начал борьбу с алкоголизмом
Обновлено в 08:46
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Музыка
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили совместный клип
Стас Михайлов и Тамара Гвердцители выпустили клип на песню "Давай разлуке запретим".
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Харьковское конструкторское бюро может прекратить свою работу
Уточняется, что конструкторское бюро переводит «почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю».
Обновлено в 10:12
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено в 04:44
Происшествия
Сала отравился угарным газом перед крушением самолета
Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед крушением самолета, в котором они находились.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Названы опасные последствия шестичасового сна
Гринграс рассказал, что сон влияет на человеческую ДНК так же, как и другие внешние факторы — еда, уровень стресса, курение.
Обновлено в 10:48
Политика
Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа
Обновлено в 05:32
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области
Обновлено вчера в 04:26
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Общество
Пассажиры могут не убирать за собой бельё в поездах, заявили в РЖД
Пассажиры не обязаны собирать постельное бельё после поездки и сдавать его проводнику, сообщили в Федеральной пассажирской компании, дочерней структуре РЖД России.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой американской концепции «Выяви и пристыди»
США хотят придать легитимность обвинениям в совершении кибератак, которые выдвигают против других стран, чтобы проводить против этих государств военные операции вплоть до применения ядерного оружия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью "Российской газете".
Обновлено в 10:46
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 10:02
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста
Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04