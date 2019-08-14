Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины. Своё мнение политик написал на личной странице в социальной сети Facebook. Таким образом Аксенов ответил на заявления чиновников Киева в отношении водной блокады Крыма.

Происшествия СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Политика Трамп вновь назвал ФРС проблемой США Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил, что проблемой Соединённых Штатов является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Депутаты попросят новостные агрегаторы не нагнетать «фейковые» страсти В сентябре депутаты Госдумы планируют провести встречу с новостными агрегаторами и выяснить, зачем они нагнетают ситуацию по социально-экономическим вопросам.

Футбол Габигол может перейти в «Ниццу» Официальных предложений «Ницца» пока не делала. В этом сезоне в Бразилии Габигол забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 17 матчах.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Культура Иосиф Пригожин застыдил столичных митингующих: "Работать не пробовали?" Уличные протесты лета 2019 года в Москве продолжают вызывать бурную реакцию Интернета.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Футбол «Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.

Технологии Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.

Авто Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.

Игры 1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II В 2000-х права на франшизу перешли российской студии 1C Entertainment, которая выпустила еще три части серии и два дополнения к ним.

Космос Илон Маск назвал цену марсианского города Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.