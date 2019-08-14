Политика

Аксенов назвал Запад виновником водной блокады КрымаiReactor 07:10

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины. Своё мнение политик написал на личной странице в социальной сети Facebook. Таким образом Аксенов ответил на заявления чиновников Киева в отношении водной блокады Крыма.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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